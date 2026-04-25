Bitlis'te açan ters laleler doğaya renk kattı

Bitlis'in Mutki ilçesinde açan ters laleler, doğada güzel görüntü oluşturdu. Kentte çetin geçen kış mevsiminin ardından havanın ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı. Kırsal bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı süsledi. Mutki'nin Yumrumeşe köyünde açan kırmızı ve turuncu renkteki laleler, doğaya renk kattı. Yaklaşık 3 hafta ömrüyle endemik bitki türleri arasında bulunan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

