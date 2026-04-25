        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te açan ters laleler doğaya renk kattı

        Bitlis'te açan ters laleler doğaya renk kattı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde açan ters laleler, doğada güzel görüntü oluşturdu.

        Giriş: 25.04.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Kentte çetin geçen kış mevsiminin ardından havanın ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.

        Kırsal bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı süsledi.

        Mutki'nin Yumrumeşe köyünde açan kırmızı ve turuncu renkteki laleler, doğaya renk kattı.

        Yaklaşık 3 hafta ömrüyle endemik bitki türleri arasında bulunan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Japonların hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda kadınlar iş ha...
        Bitlis'te Japonların hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda kadınlar iş ha...
        Bitlis'te dereye düşen çocuk boğuldu
        Bitlis'te dereye düşen çocuk boğuldu
        Bitlis'te dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
        Bitlis'te dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
        Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        "Baharın habercisi" leylekler Bitlis'teki yuvalarına dönmeye başladı
        "Baharın habercisi" leylekler Bitlis'teki yuvalarına dönmeye başladı
        Yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı
        Yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı