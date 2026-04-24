Bitlis'te dereye düşen çocuk boğuldu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Giriş: 24.04.2026 - 21:07 Güncelleme:
Gölgören köyünde 8 yaşındaki Yakup Gülcan, oyun oynarken dereye düştü.
Suda sürüklenerek kaybolan çocuğu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, kaybolduğu yerin 700 metre ilerisinde çocuğun hareketsiz bedenini buldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri