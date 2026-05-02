Adilcevaz'da baharın gelişiyle çiftçilerin mesaisi başladı

Uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısındığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı. Kış mevsiminin sona ermesinin ardından hava sıcaklığında yaşanan artış, çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Van Gölü kıyılarına yakın bölgelerdeki tarlalarını traktörlerle sürmeye başlayan çiftçiler, yeni üretim sezonuna hazırlanıyor. Tarımın önemli geçim kaynağı olduğu ilçede, çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

