Bitlis'te 7 yaşındaki öğrenci başlattığı kampanyayla çevre temizliğine dikkati çekti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Osman Batur Yazar, sosyal medya hesabında başlattığı "Takipçi sayım kadar çöp topluyorum" kampanyasıyla çevre temizliğine dikkati çekti.



Hıdırşah İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yazar, kız kardeşi Nisanur Yazar ile ilçenin farklı noktalarında yaptığı temizlik çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Van Gölü kıyısı ile tarihi camiler, bahçeler ve mezarlık gibi alanlarda çöp toplayan minik öğrenci, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.



Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da çöp toplama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak öğrenciye destek verdi.



Son olarak Ulu Cami ve Ertuğrulbey Camisi'nin çevresinde temizlik yapan Yazar, temiz bir çevreye dikkati çekmek için kampanya başlattığını belirtti.



Yazar, "Çevremizi ve Van Gölü'nü temiz tutalım. İlimizin temizliği için vatandaşların da bu konuda duyarlı olması lazım." ifadesini kullandı.

