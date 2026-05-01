Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bitlis Haberleri Bitlis'te 7 yaşındaki öğrenci başlattığı kampanyayla çevre temizliğine dikkati çekti

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Osman Batur Yazar, sosyal medya hesabında başlattığı "Takipçi sayım kadar çöp topluyorum" kampanyasıyla çevre temizliğine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 21:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hıdırşah İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yazar, kız kardeşi Nisanur Yazar ile ilçenin farklı noktalarında yaptığı temizlik çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Van Gölü kıyısı ile tarihi camiler, bahçeler ve mezarlık gibi alanlarda çöp toplayan minik öğrenci, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

        Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da çöp toplama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak öğrenciye destek verdi.

        Son olarak Ulu Cami ve Ertuğrulbey Camisi'nin çevresinde temizlik yapan Yazar, temiz bir çevreye dikkati çekmek için kampanya başlattığını belirtti.

        Yazar, "Çevremizi ve Van Gölü'nü temiz tutalım. İlimizin temizliği için vatandaşların da bu konuda duyarlı olması lazım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

