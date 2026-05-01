Hizan'da atletizm seçmeleri yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde atletizm seçmeleri yaptı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atletizm Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen seçmelere 300 öğrenci katıldı. Yarışlarda başarılı olan 30 öğrenci, 14 Mayıs'ta Bitlis'te düzenlenecek atletizm seçmelerine katılacak. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Gümüş, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Gümüş, öğrencilerin atletizme yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.