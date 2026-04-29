        Bitlis'te su değirmeninin çarkı yaklaşık 2 asırdır dönüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesindeki yaklaşık 2 asırlık su değirmeni, aradan geçen yıllara rağmen hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 12:39
        Karbastı köyüne bağlı Yamaç mezrasında bulunan tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen yıllardır çalışıyor.

        Dağın eteğinden çıkan suyun kanalla getirilmesiyle dönen değirmende, köylülerin getirdiği buğday, arpa, darı ve mısır öğütülerek un haline getiriliyor.

        Köy muhtarı İzzettin Uyanık, değirmenin asırlardır bölgede kullanıldığını söyledi.

        Köyde çeltik ekildiğini belirten Uyanık, "İmece usulüyle, yardımlaşmayla yapılan bu üretim bizim için önemli bir geçim kaynağıdır. Eskiden daha fazla ekim yapılıyordu ancak son yıllarda kuraklık nedeniyle sularımız azaldığı için üretim düşmüştü. Bu yıl yağışların bol olması çeşmelere ve su kaynaklarına büyük fayda sağladı." dedi.

        Birçok köyün mahsulünün aynı değirmende öğütüldüğünü ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

        "Dedelerimizden, atalarımızdan bu yana bu pirinç ekiliyor ve bu değirmenler işletiliyor. Fazla ürün olduğunda çevre il ve ilçelere satıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. Normalde çeltiklerimizi sonbaharda öğütürdük. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle değirmenimize yeterince su gelmediği için çalıştıramadık. Ancak bu yıl su bol."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Badem çiçekleri Van Gölü kıyılarını renklendirdi
        Badem çiçekleri Van Gölü kıyılarını renklendirdi
        Bitlis'te yatağa bağımlı kişiye hasta yatağı desteği
        Bitlis'te yatağa bağımlı kişiye hasta yatağı desteği
        Yatağa bağımlı hastaya ortopedik yatak hediye edildi
        Yatağa bağımlı hastaya ortopedik yatak hediye edildi
        Hizan'da asırlık su değirmeniyle doğal pirinç üretimi sürüyor
        Hizan'da asırlık su değirmeniyle doğal pirinç üretimi sürüyor
        Hizan'da heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor
        Hizan'da heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor
        Adilcevaz'da sis güzel görüntüler sundu
        Adilcevaz'da sis güzel görüntüler sundu