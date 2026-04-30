Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısında güzel görüntüler oluşturdu.
Kız Taşı mevkisinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla bölge, pembe ve beyaz tonlara büründü.
Van Gölü'nün maviliğiyle birleşen manzara, ziyaretçilere seyrine doyum olmayan görüntüler sunuyor.
Bahar havasını değerlendiren vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bölgeye gelerek hem göl manzarasını izledi hem de çiçek açan ağaçları görüntüledi.
