Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı

        Bitlis'te İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı

        Bitlis'te İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı.

        Fuat Sezgin Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya kent genelindeki 100 okuldan 400 öğrenci katıldı.

        Açılış programında konuşan Vali Ahmet Karakaya, bugün yalnızca bir spor organizasyonu için değil, disiplin, sabır ve stratejinin simgesi olan satrancın etrafında buluşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul sporlarının büyük bir heyecanla yürütüldüğünü belirten Karakaya, "Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Spor yaparken aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize bağlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, üreten ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmenizi önemsiyoruz. Teknolojinin esiri değil, hakimi olan, köklerinden güç alıp geleceğe emin adımlarla yürüyen bir nesil olmanız için her türlü desteğimiz sizinle. İnşallah Türkiye yüzyılında ülkemizi ve bayrağımızı hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu. .

        Spora ve sporculara büyük önem verdiklerini belirten Karakaya, ülke genelinde okul katılım oranında ikinci, lisanslı sporcu sayısında ise yedinci sırada yer almanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da satranç turnuvasında öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki temel amaçlarının akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle donanmış, sanatsal ve kültürel başarı elde etmiş bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise turnuvada derece elde edecek sporcuların kenti bölgede temsil edeceğini kaydetti.

        Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bitlis'te donan göller erken ısınmayla çözülmeye başladı
        Bitlis'te donan göller erken ısınmayla çözülmeye başladı
        Adilcevaz'da tilkinin dron ile imtihanı
        Adilcevaz'da tilkinin dron ile imtihanı
        Süphan Dağı semalarında mercek bulutu oluştu
        Süphan Dağı semalarında mercek bulutu oluştu
        Süphan Dağı'nın eteğinde zorlu hayvancılık mücadelesi
        Süphan Dağı'nın eteğinde zorlu hayvancılık mücadelesi
        Bitlis'te okul müdürlerine yapılan saldırı kınandı
        Bitlis'te okul müdürlerine yapılan saldırı kınandı
        Bakırhan: Bizim görevimiz, bu barışı toplumsallaştırmak
        Bakırhan: Bizim görevimiz, bu barışı toplumsallaştırmak