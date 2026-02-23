Bitlis'te Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı

Bitlis'te İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı.



Fuat Sezgin Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya kent genelindeki 100 okuldan 400 öğrenci katıldı.



Açılış programında konuşan Vali Ahmet Karakaya, bugün yalnızca bir spor organizasyonu için değil, disiplin, sabır ve stratejinin simgesi olan satrancın etrafında buluşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul sporlarının büyük bir heyecanla yürütüldüğünü belirten Karakaya, "Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Spor yaparken aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize bağlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, üreten ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmenizi önemsiyoruz. Teknolojinin esiri değil, hakimi olan, köklerinden güç alıp geleceğe emin adımlarla yürüyen bir nesil olmanız için her türlü desteğimiz sizinle. İnşallah Türkiye yüzyılında ülkemizi ve bayrağımızı hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu. .



Spora ve sporculara büyük önem verdiklerini belirten Karakaya, ülke genelinde okul katılım oranında ikinci, lisanslı sporcu sayısında ise yedinci sırada yer almanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.



İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da satranç turnuvasında öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki temel amaçlarının akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle donanmış, sanatsal ve kültürel başarı elde etmiş bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise turnuvada derece elde edecek sporcuların kenti bölgede temsil edeceğini kaydetti.



Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

