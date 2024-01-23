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        Hizan Kaymakamı Özçelik, kan bağışında bulundu

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:42
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        Hizan Kaymakamı Özçelik, kan bağışında bulundu
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        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay'ın bağış aracını ziyaret eden Özçelik, Kızılay personelinden kan bağışında bulunanların sayısı ile faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra bağışta bulunan Özçelik, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların bağışta bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kampanyaya destek verenlere teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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