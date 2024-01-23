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        Hizan'da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Hizan Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:38
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        Hizan'da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Hizan Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda mesleki eğitimi geliştirme, iyileştirme, okul sanayi iş birliğinin, istihdamın artırılması ve sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların daha üst düzeyde yetiştirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Gelecek dönemde yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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