BlackBerry´nin ilk kez geçen yıl duyurduğu ve "dünyanın en büyük ve güvenilir yapay zeka ve siber güvenlik şirketi" olma hedefiyle satın aldığı Cylance ile ilgili konuşan BlackBerry Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO´su John Chen, söz konusu anlaşmayla şirketin organizasyonlara güvenli bitim noktası oluşturmada daha yetkin olacağını söyledi.

BlackBerry, Cylance´in makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisinin Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için geliştirmeyi umduğu iletişim platformu BlackBerry Spark´ın oluşumunda da etkili olmasını hedeflerken, Stuart McClure´un BlackBerry Cylance başkanlığını görevini sürdüreceği belirtildi.