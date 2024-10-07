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        Haberler Gündem Politika BM Gazze için nasıl çalışıyor? UNRWA İletişim Müdürü Fowler Habertürk'e konuştu | Son dakika haberleri

        BM Gazze için nasıl çalışıyor? UNRWA İletişim Müdürü Fowler Habertürk'e konuştu

        İsrail'in bir yıldır saldırdığı Gazze dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline geldi. Filistinliler için şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor... Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan üst düzey iletişim müdürü Jonathan Fowler bölgedeki son durumu Habertürk'e değerlendirdi. Habertürk'ten Birsu Karaarslan'ın haberi

        Giriş: 07.10.2024 - 20:25 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:25
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        BM Gazze için nasıl çalışıyor?
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        İsrail’in saldırdığı Gazze’de şartlar gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze’de 1,9 milyon insan yerinden edildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Üst Düzey İletişim Müdürü Jonathan Fowler, bölgedeki yardım çalışmalarına yönelik Habertürk'e konuştu.

        "42.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

        Bölgedeki zor şartlara değinen Fowler, “Gazze Şeridi'nde 12 ay süren acımasız savaş burayı tanınmaz bir moloz denizine ve on binlerce insan için bir mezarlığa dönüştürdü. Bu her açıdan, dünyadaki açık ara en ciddi insani krizlerden biri. Bölgede UNRWA'yla 30.000 personelimiz çalışıyor. Personellerimizin büyük çoğunluğu Filistinli mülteciler. 4500 ila 5000 meslektaşımız günlük olarak işlerini yapmaya devam edebiliyor. Bu personeller 12 aydır aile üyelerini kaybediyor ve 12 aydır aynı kıyafetleri giyiyorlar.” diye konuştu.

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        Nüfusun zorla yerinden edildiğini belirten Fowler, Bu nüfusun %80'inden fazlası anlamına geliyor ve bazıları 11 kez yerinden edilmiş durumda. 41.000'in üzerinde, neredeyse 42.000 ölü var. Ve biliyorsunuz, Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamı tahliye emri altında ki bu fiili olarak zorunlu yer değiştirme emridir ve binaların %66'sı hasar görmüş veya yıkılmıştır. 225 UNRWA çalışanımız da öldürüldü. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana BM personelinin ölümü açısından benzeri görülmemiş bir rakam.” şeklinde konuştu.

        “GAZZE'DE DURUM FELAKET”

        Gazze'de durum felaket. Yağmurlar başladı. Kanalizasyon sokaklara dökülüyor. Her taraf çöp dağları. Gazze'de hayat karanlık: ışık yok, barınak malzemeleri alamıyoruz. En büyük sorunlardan biri de gönderilen yardımlara ulaşamamamız. Yiyecek, ilaç gibi temel ihtiyaçlara. Ulaşamadığımız için insanların gerektiği gibi beslenmediği, hatta hiç beslenemediği bazı bölgelerimiz var. Bunun bir kısmı, İsrail güvenlik güçlerinden kontrol noktalarından geçmek için izin alamamamızdan kaynaklanıyor.

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