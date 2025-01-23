BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği enkaza dönen 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi.

KARTALKAYA OTEL YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ Mİ?

"TÜM KİMLİKLER BELİRLENDİ"

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

BAŞSAVCILIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısını 79 olarak açıkladı. Açıklamada yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedildi. DNA testlerinin de devam ettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, yaralanan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği, 12 kişinin tedavisinin de sürdüğü bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.