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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Borç yapılandırma paketinin detayları açıklandı! - Haberler
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Borç yapılandırma paketi TBMM'de

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıklıyor.Paket vergi, SSK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsıyor

Son dakika! Borç yapılandırma paketinin detayları açıklandı! - Haberler

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıklıyor. Paket vergi, SSK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsıyor. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Muş, ''Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zamları yapılandırma kapsamında. Yıl sonuna kadar müracaat şartı getiriyoruz. Maksimum 18 ay taksit olacak'' dedi.

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