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Haberler Teknoloji Cihaz Bosch, 2022 iş yılında satışlarını ve sonuçlarını yükseltti
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Bosch, 2022 iş yılında satışları ve sonuçları yükseltti

Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, satışlarını ve sonuçlarını artırarak 2022 satışları 88,4 milyar Euro'ya ulaştı.

Bosch, 2022 iş yılında satışlarını ve sonuçlarını yükseltti

Pandemi sonrası tüm teknoloji firmaları zorlu bir makroekonomik dönemden geçiyor. Beklentilerini yakalayamayan firmalar, işçi çıkartma yoluna kadar gidiyorlar. Bu dönemde teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch ise 2022'yi sonuçlarını yükselterek kapattığını açıkladı.

YÜZDE 12 ARTIŞ

Paylaşılan rakamlara göre Alman grup, 88,4 milyar Euro'luk toplam satış gerçekleştirdi. Böylece satışlar, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 veya kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi. Faaliyetlerden elde edilen FVÖK (faiz ve vergi öncesi kazançlar) 3,7 milyar Euro'ya ulaştı. Faaliyetlerden elde edilen kar marjın ise yüzde 4 civarında olması bekleniyor. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, şirketin yıllık rakamları ile ilgili yaptığı sunumunda, “Zorlu 2022 iş yılın, bir kez daha Bosch’un muazzam yenilikçi güce sahip olarak krizlerden başarıyla çıktığını gösteriyor. Zorlu olmaya devam eden bir ortamda, dünya genelinde büyüme fırsatlarımızı hedeflenen yatırımlarla güvence altına alıyoruz ve uluslararası varlığımızı genişletiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara 'Yaşam için teknoloji' sunmak ve böylece iklim dostu ısıtmadan enerji tasarrufuna ve sürdürülebilir mobiliteye kadar topluma anlamlı bir katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Kısa bir süre önce Bosch, Çin'in Suzhou şehrindeki bir mühendislik ve üretim merkezine on yıl içinde yaklaşık 950 milyon Euro'lık yatırım yapılacağını duyurmuştu. Merkez, yerel pazar talebini karşılamak için özel olarak tasarlanmış elektrifikasyon ve otomasyon alanlarında mobilite çözümleri ve ürünleri oluşturacak.

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