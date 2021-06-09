1 milyar Euro’luk çip fabrikası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiBosch'tan 1 milyar Euro’luk çip fabrikası - Haberler
ABONE OL

Alman Bosch 130 yıllık tarihinin en büyük yatırımını 'yonga'ya yaptı

Bosch Grubu, Dresden’de 1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği yeni yonga fabrikasını devreye aldı. Alman şirketin 130 yıllık tarihinde tek seferde yapılan en büyük yatırım olan fabrikada, önce elektrikli ev aletleri ve hemen ardından ise otomotiv sektörü için çip üretimi yapılacak.

Bosch'tan 1 milyar Euro’luk çip fabrikası - Haberler
1 milyar Euro’luk çip fabrikası
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bosch, Dresden’de tamamen ağa bağlı, veri odaklı, kendi kendini optimize edebilen yonga plakası fabrikası kurdu. Yapay zeka yöntemleriyle bir araya getirilmiş otonom, tamamen ağa bağlı makineler ve entegre süreçlerle, Dresden tesisini bir akıllı fabrika ve Sanayi 4.0’ın öncüsü haline getirmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojili tesisin açılışı, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer’in online katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, “Yarı iletkenler, Avrupa'nın ulaşım, imalat, temiz enerji ve sağlık gibi sektörlerin gelişimine katkıda bulunacak. Bu, Avrupa'nın rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olacak” dedi. Yarı iletkenlerin stratejik açıdan önemine değinen Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Dresden’de, yapay zekâ yardımıyla yarı iletken üretimini bir sonraki seviyeye taşıyacağız. Bu, bizim ilk AIoT fabrikamız” diye konuştu.

Yaklaşık 1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirilen tesis, Bosch’un 130 yıllık tarihinde tek seferde yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. Verilen bilgiye göre Dresden’deki tesiste üretim temmuz ayında başlayacak. Yeni fabrikada üretilen yarı iletkenler, Bosch elektrikli el aletlerinde kullanılacak. Otomotiv müşterileri için çip üretimine de eylül ayında başlanacak. Yeni fabrika, yarı iletken üretim ağının önemli bir parçası olacak.

DÜNYANIN 5., AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, “72 bin metrekarelik alanı ile Saksonya’nın eyalet başkentinde yer alan yonga plakası fabrikasında şimdiden 250 kişi çalışıyor. İstihdamın, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 700’e ulaşması bekleniyor. Silikon Saksonya, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın beşinci büyük mikroelektronik lokasyonu. Avrupa’da üretilen her üç çipten biri burada üretiliyor” dedi.

Mikroçip şeklindeki yarı iletkenler, akıllı telefonlar, televizyonlar ve fitness bileklikleri gibi neredeyse tüm teknik cihazlarda yer alıyor.

Yarı iletkenlerin büyüme potansiyeline dikkat çeken Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kroeger, “Yarı iletkenler, ilerlemenin yapı taşları. Dresden’den gelen çiplerle donatılan elektronik parçalar, otonom sürüş ve ayrıca araç içerisindeki kişilere koruma sağlayan uygulamalarda kullanılacak. 1998’de yeni bir otomobilde yer alan mikroelektroniklerin değeri 120 Euro idi. 2018 yılında bu değer 500 Euro’ya yükseldi ve 2023’te ise 600 Euro’yu aşması bekleniyor” diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi uzaktan eğitim teknolojileri pazarını büyüttü - Haberler
TEKNOLOJİ'Eğitimde yeni normal hibrit olacak'
Sosyal ağlarda troller ile nasıl mücadele edilir? Haberler
TEKNOLOJİ‘Troller’ ile nasıl mücadele edilir?
Sağlıklı yaşam uygulamasında atılan adımlar 28 STK’ya bağış oldu - Haberler
TEKNOLOJİBu adımlar bağışa dönüşüyor
ABD Senatosu yerli teknolojiyi destekleme yasasını onayladı
TEKNOLOJİ250 milyar dolarlık teknoloji hamlesi
E3 ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinlik takviminde neler var? 2021 E3 oyunları...
TEKNOLOJİE3 ne zaman yapılacak?
Google'dan rakip arama motorlarına Android izni
TEKNOLOJİGoogle'dan rakip arama motorlarına Android izni
Tatilde elektronik cihazlarınıza dikkat! Haberler
TEKNOLOJİTatilde cihazlarınıza dikkat!
iPhone Uygulama Takibi Şeffaflığı nedir? Nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİTakip etsin mi? Yoksa etmesin mi?
WEB DEPREMİ: Son dakika: Dev siterler bir bir çkmeye başladı
TEKNOLOJİBirçok büyük web sitesi çöktü
iOS 15'in özellikleri neler? Son dakika: Apple duyurdu! Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİİşte iOS 15'in yenilikleri