1 milyar Euro’luk çip fabrikası 0:00 / 0:00

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Bosch, Dresden’de tamamen ağa bağlı, veri odaklı, kendi kendini optimize edebilen yonga plakası fabrikası kurdu. Yapay zeka yöntemleriyle bir araya getirilmiş otonom, tamamen ağa bağlı makineler ve entegre süreçlerle, Dresden tesisini bir akıllı fabrika ve Sanayi 4.0’ın öncüsü haline getirmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojili tesisin açılışı, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer’in online katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, “Yarı iletkenler, Avrupa'nın ulaşım, imalat, temiz enerji ve sağlık gibi sektörlerin gelişimine katkıda bulunacak. Bu, Avrupa'nın rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olacak” dedi. Yarı iletkenlerin stratejik açıdan önemine değinen Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Dresden’de, yapay zekâ yardımıyla yarı iletken üretimini bir sonraki seviyeye taşıyacağız. Bu, bizim ilk AIoT fabrikamız” diye konuştu.

Yaklaşık 1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirilen tesis, Bosch’un 130 yıllık tarihinde tek seferde yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. Verilen bilgiye göre Dresden’deki tesiste üretim temmuz ayında başlayacak. Yeni fabrikada üretilen yarı iletkenler, Bosch elektrikli el aletlerinde kullanılacak. Otomotiv müşterileri için çip üretimine de eylül ayında başlanacak. Yeni fabrika, yarı iletken üretim ağının önemli bir parçası olacak.

DÜNYANIN 5., AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, “72 bin metrekarelik alanı ile Saksonya’nın eyalet başkentinde yer alan yonga plakası fabrikasında şimdiden 250 kişi çalışıyor. İstihdamın, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 700’e ulaşması bekleniyor. Silikon Saksonya, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın beşinci büyük mikroelektronik lokasyonu. Avrupa’da üretilen her üç çipten biri burada üretiliyor” dedi.

Mikroçip şeklindeki yarı iletkenler, akıllı telefonlar, televizyonlar ve fitness bileklikleri gibi neredeyse tüm teknik cihazlarda yer alıyor.

Yarı iletkenlerin büyüme potansiyeline dikkat çeken Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kroeger, “Yarı iletkenler, ilerlemenin yapı taşları. Dresden’den gelen çiplerle donatılan elektronik parçalar, otonom sürüş ve ayrıca araç içerisindeki kişilere koruma sağlayan uygulamalarda kullanılacak. 1998’de yeni bir otomobilde yer alan mikroelektroniklerin değeri 120 Euro idi. 2018 yılında bu değer 500 Euro’ya yükseldi ve 2023’te ise 600 Euro’yu aşması bekleniyor” diye konuştu.