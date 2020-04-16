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Bosch üretime Mayıs'ta başlayacak

Türkiye'de üretim tesisinde faaliyetlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara veren Bosch Fren Sistemleri, daha önce 20 Nisan olarak duyurduğu üretime yeniden başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediğini duyurdu

Bosch
Reuters

Bosch Fren Sistemleri, ara verdiği üretime tam geçiş tarihini 4 Mayıs olarak öngördüğünü duyurdu.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada ise, koronavirüs salgını nedeniyle üretime 20 Nisan'a kadar ara verdiğini duyurmuştu.

Şirketten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacaktır. Üretime tam geçiş için öngörülen tarih 4 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir" denildi.

Türk otomotiv sanayisinde ve Avrupa'da birçok üretici üretime başlama tarihlerini ertelemişti.

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