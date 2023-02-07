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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

Bosna Hersek'ten arama ve kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti

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AA
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Batı Balkan ülkelerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere yardım için kampanyaları başlatılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için ekipler de deprem bölgesine gidiyor.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Bosna Hersek Federasyonu'ndan 25 kişilik özel arama kurtarma birliği bu akşam Saraybosna'dan kara yoluyla deprem bölgesi için yola çıktı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) 22 kişilik ekip Banjaluka'daki havalimanından Türkiye’ye hareket etti. 
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Ekibi, RS Başkanı Milorad Dodik ve Banjaluka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic uğurladı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Bosna Hersek'teki yardım derneği Pomozi.ba, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım toplama kararı aldı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Dernekten yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 100 bin vatandaş çağrı yoluyla yardımda bulundu. Çağrı yoluyla toplanan miktar 100 bin avroyu bulurken, derneğin banka hesaplarına yatırılan miktar 150 bin avroyu geçti.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Bosna Hersek İslam Birliği, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere, "Boşnaklardan sevgiyle" mesajıyla insani yardım toplamaya başlandığını duyururken, kampanya kapsamında cuma günü namaz çıkışı yardım toplanacak.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Bosna Hersek'teki Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED), Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek (UİD BiH), Stari Grad Belediyesi gibi birçok kurum ve kuruluş da yardım kampanyaları başlattı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Karadağlılar, depremzedelere yardım için stant kurdu.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Gönüllü vatandaşların çalıştığı stantta giyecek, ayakkabı ve battaniye gibi yardımlar toplandı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Karadağ İslam Birliği, Türkiye’deki depremzedeler için insani yardım toplandığını duyururken, ülkeden ilk arama kurtarma ekibi ve itfaiye erlerinin bu akşam Türkiye’ye hareket edeceği bildirildi.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çok sayıda yardım kampanyası düzenlenirken, Novi Pazar'da faaliyet gösteren Orta Yol Derneği tarafından depremzedeler için giyecek, battaniye ve hijyen malzemeleri toplanmaya başlandı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Dernek temsilcilerinden Haris Hudovic, deprem bölgesinde havanın oldukça soğuk olduğuna işaret ederek, banka hesapları üzerinden maddi yardım da topladıklarını söyledi.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinde ise anı defteri açılırken, deftere duygularını yazmak isteyen vatandaşları Büyükelçi Yavuz Selim Kıran karşıladı.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından harekete geçti.

    Bu kurum ve kuruluşlar, depremzedeler için yardım toplama kampanyaları başlatırken, bu kapsamda nakdi bağışın yanı sıra çadır, gıda, meşrubat, hijyen malzemesi, bebek bezi, giysi, battaniye gibi temel ihtiyaçlar da toplanıyor.

     
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Türkiye’deki depremzedeler için yardım toplayan kurumlar arasında Kuzey Makedonya Kızılhaçı, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB), Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO), Legis, Kalliri i Miresise gibi birçok kuruluş yer alıyor.
  • Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

    Sırbistan, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi gönderdi.

    Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gaşiç, gönderilen ekibin sahadaki ekiplere destek vereceğini belirterek, 4,5 tonluk ekipman ile yola çıktıklarını ifade etti.

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