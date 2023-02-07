Batı Balkan ülkelerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere yardım için kampanyaları başlatılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için ekipler de deprem bölgesine gidiyor.