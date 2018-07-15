Breidablik - Fjolnir karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Breidablik, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Fjolnir takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. Breidablik 19 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Fjolnir 12 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fjolnir son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; Breidablik galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Fjolnir galibiyet oranı 3.40.

Breidablik son haftadaki FH Hafnarfjördur müsabasında 0-1 kazandı.

Fjolnir ise Grindavik maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Breidablik, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Fjolnir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fjolnir, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.