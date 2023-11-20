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        Haberler Spor Futbol Taraftar sahaya girdi Mohamed Salah'a saldırdı: Sahadan askerlerin korumasında çıkarıldı! - Futbol Haberleri

        Taraftar sahaya girdi Mohamed Salah'a saldırdı: Sahadan askerlerin korumasında çıkarıldı!

        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Mısır'ın deplasmanda Sierra Leone ile oynadığı karşılaşmada bir taraftarın saldırısına uğradı. İşte o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:34
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        Mohamed Salah'a saldırı!
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        Mısır, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Sierra Leone ile deplasmanda karşılaştı.

        Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandılar.

        SALAH'A SALDIRI

        Mücadelenin son dakikalarında korkulu anlar yaşandı. 89. dakikada sahaya atlayan iki taraftar, Mohamed Salah'a saldırmaya kalkıştı. Güvenlik görevlilerinin sahaya ilk atlayan taraftarı yakaladığı anlarda ikinci kişi tribünden sahaya girip Mohamed Salah'a doğru yöneldi. Saldırganın Mohamed Salah'a doğru koştuğunu gören bir güvenlik görevlisi ve Salah'ın takım arkadaşı, şahsa müdahale etti.

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        ASKERLERİN KORUMASINDA AYRILDI

        Maçın son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle mücadelede bir süre durdu.

        Salah daha sonrası aralarında askerlerinde bulunduğu güvenlik kordonuyla soyunma odasına gitti.

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