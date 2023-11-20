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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Tekirdağ Çerkezköy'de bir kadın eski eşinin evinde ölü bulundu

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 42 yaşındaki Sevgi Taşkan, eski eşinin evinde kanlar içinde ölü bulundu. Sevgi Taşkan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İki çocuk annesinin, katil zanlısı olarak yakalanan eski eşi 53 yaşındaki Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:23
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        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
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        Tekirdağ'da edinilen bilgiye göre, kan donduran olay Çerkezköy ilçesinde yaşandı. 4 ay önce boşanan Sevgi Taşkan'ın (42) evine gitmemesi üzerine kızı, annesinin eski eşinin yaşadığı eve gitti.

        ANNESİNİ HAREKETSİZ BİÇİMDE BULDU

        AA ve İHA'da yer alan habere göre annesini Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk annesi olan Sevgi Taşkan'ın, tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.

        ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

        Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin U. (53) gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Sevgi Taşkan’ın yakınları, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi. Polis, Sevgi Taşkan'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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