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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenboğa'da garip olay! Görevli şaşırdı yolcular Batman yerine Amsterdam'a gidiyordu

        Esenboğa'da garip olay! Görevli şaşırdı yolcular Batman yerine Amsterdam'a gidiyordu

        Esenboğa Havaalanı'nda yer görevlilerinin hatası sonucu, Batman'a gidecek yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi. Uçak kalkmadan fark edilen hata nedeniyle seferler 15 dakika rötar yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:25
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        Batman'a gidecekken...
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        Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Batman'a gidecek yolcular, yer hizmeti veren görevlilerin hatası nedeniyle yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindiler.

        Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 16 Kasım Perşembe günü meydana gelen olayda, Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere Cubus aracına bindirildi. Aracı kullanan yer hizmeti görevlisi yolcuları yanlışlıkla SunExpress Havayolları'nın Ankara-Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bıraktı.

        Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman'a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi. Yolcular uçaktan indirildi. Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara-Batman hem de Ankara-Amsterdam seferi gecikmeli olarak gerçekleşti. O anları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.

        ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili olarak SunExpress Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 16 Kasım'da meydana gelen olayda, durumun fark edilmesi üzerine 4 yolcunun uçaktan indirilerek kendi seferine yönlendirildiğini belirtildi. Havayolu şirketi, gerekli güvenlik uygulamalarının tamamlanmasının ardından Ankara-Amsterdam seferinin 15 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

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