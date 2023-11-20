Vergi dilimi ne kadar artacak? Milyonlarca çalışan 2024 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesini bekliyor. İlk vergi dilimi 2002 yılında brüt asgari ücretin 17 katı iken 2016 yılından beri asgari ücretin 7 katından düşük belirleniyor. İlk vergi diliminin düşük olması ücretle çalışanların daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor. Peki gelecek yıl ilk vergi dilimi ne kadar olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi tarifesinin ücret gelirlerine etkisini yazdı

İşçi, memur gibi ücretle çalışanların kazançları Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesindeki oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranı ile artırılan tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkisi bulunuyor.

2023 yılında kazançların 70 bin TL’ye kadarlık kısmına yüzde 15, 70.000 TL -150.000 TL arasındaki kısmına yüzde 20, 150.000 TL-550.000 TL arasındaki kısmına yüzde 27, 550.000 TL– 1.900.000 TL arasındaki kısmına yüzde 35, 1.900.000 TL’yi aşan kısmına da yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor.

Yeniden değerleme oranı gelecek yıl için yüzde 58.46 olarak uygulanacak. Buna göre gelir vergisi dilimleri 2024 yılında şöyle olacak:

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110.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,

110.000 TL – 230.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

230.000 TL – 870.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

870.000 TL – 3.000.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

3.000.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Kanuna göre Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranı ile belirlenen tutarı yüzde 50’sine kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı artırma yetkisini kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci vergi dilimi 340 bin liraya, üçüncü vergi dilimi de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak.

İlk vergi diliminin artması, çalışanların yüzde 20 vergi dilimine daha geç girmesi ve ellerine geçen net ücretin daha geç azalması anlamına geliyor.

Örneğin 2023 yılında ocak ayında net ücreti 20 bin lira olan bir işçi bu ücreti sadece üç ay alabildi. Söz konusu işçinin net ücreti nisan ayında 19.065 TL’ye, mayıs ayından itibaren ise 18.891 TL’ye düştü. Ağustos ayından itibaren ise yüzde 27 vergi dilimine girdiği için net ücreti bu aydan itibaren 18.369 TL’ye geriledi.

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Şayet 2023 yılında 70.000 TL olan ilk vergi dilimi yüzde 50 artırılmış olsaydı, aynı işçi mayıs ayına kadar 20.000 TL net ücret almaya devam edecekti. Yüzde 27 gelir vergisi dilimine ise ağustos ayı yerine kasım ayında girecekti. Böylece daha az vergi ödeyecekti.

2002 YILINDA İLK VERGİ DİLİMİ ASGARİ ÜCRETİN 17 KATI İDİ

Yeniden değerleme oranı yurtiçi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre hesaplanıyor. Vatandaşı esas etkileyen tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise bazı yıllar istisna olmak üzere genel olarak Yİ-ÜFE’den daha fazla artıyor.

Gelir vergisi tarifesi de Yİ-ÜFE’ye endeksli yeniden değerleme oranında artırıldığı için vergi tarifesindeki artış tüketici enflasyonunun altında kalıyor. Bu da daha çok vergi ödenmesi sonucunu doğuruyor.

2002 yılında ilk vergi dilimi brüt asgari ücretin 17, 2003 yılında ise 16 katı seviyesinde oldu. 2004-2010 yılları arasında ise asgari ücretin 13.5 katı ile 12 katı arasında seyretti. 2011 yılında asgari ücretin 12 katının altına indi ve izleyen yıllarda sürekli düşmeye devam etti. 2016 yılında asgari ücretin 7.65 katına, sonraki yıllarda ise 7 katına geriledi.

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Şayet ilk vergi dilimi 2002 yılındaki gibi asgari ücretin 17 katı seviyesinde olsaydı, 2023 yılında ilk vergi dilimi 70.000 TL yerine 170.000 TL olacaktı. Bu durumda ise örneğimizdeki işçi ocak ayında 20.000 TL olan net ücreti ağustos ayına kadar almaya devam edecekti. İkinci vergi dilimine eylül ayında girecek ve yılı yüzde 20 vergi dilimi ile tamamlayacaktı.

İlk vergi dilimi enflasyonun altında kaldı Yıllar İlk Vergi Dilimi (İVD) Brüt Asgari Ücret (BAÜ) İVD / BAÜ İVD Asgari ücretin 17 katı olsaydı İVD Asgari ücretin 12 katı olsaydı 2002 3.800 222 17,12 2003 5.000 306 16,34 5.202 3.672 2004 6.000 444 13,51 7.548 5.328 2005 6.600 488 13,52 8.296 5.856 2006 7.000 531 13,18 9.027 6.372 2007 7.500 563 13,32 9.571 6.756 2008 7.800 608 12,83 10.336 7.296 2009 8.700 666 13,06 11.300 7.900 2010 8.800 729 12,07 12.300 8.700 2011 9.400 796 11,81 13.500 9.500 2012 10.000 886 11,29 15.000 10.600 2013 10.700 979 10,93 16.600 11.700 2014 11.000 1.071 10,27 18.000 12.800 2015 12.000 1.202 9,98 20.000 14.000 2016 12.600 1.647 7,65 27.900 19.700 2017 13.000 1.778 7,31 30.000 21.000 2018 14.800 2.029 7,29 34.493 24.348 2019 18.000 2.558 7,04 43.000 30.000 2020 22.000 2.943 7,48 50.000 35.300 2021 24.000 3.578 6,71 60.8000 42.900 2022 32.000 5.004 6,39 85.000 60.000 2023 70.000 10.008 6,99 170.000 120.000

İŞÇİ VE İŞVEREN İLK VERGİ DİLİMİNDE ARTIŞ İSTİYOR

Vergi dilimi işçi ve işveren sendikalarının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Beş yıllık aradan sonra ilk kez geçen ay yapılan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu’nun birinci gündem maddesi de vergi idi.

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ortak mektup yazarak ilk vergi diliminin asgari ücretin en az 12 katına çıkartılması ve buna ayrıca işçilere düzenli olarak ödenmekte olan yol, yakacak yardımı ve fazla mesai ödemelerinin eklenmesini talep etti.

HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuyla ilgili hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklara sundu.

DİSK ise geçen hafta konuya dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirdi.