Britanya'da 30 yıl sonra ilk kez kömür madenine onay 0:00 / 0:00

AA

Britanya hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Britanya Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove’un, Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak." ifadesine yer verildi.

30 YIL SONRA BİR İLK

Britanya basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2,8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.

Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salınımına neden olacağını belirtiyor.

Greenpeace’ten yapılan açıklamada, Britanya'nın iklim bilinci konusunda lider olmak yerine "iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği" eleştirisinde bulunuldu.

Hükümet daha önce 2050 yılı itibariyle ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.