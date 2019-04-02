Türkiye, mobil iletişimde fiziksel SIM karta gerek duyulmayan eSIM teknolojisi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, eSIM’e geçiş için öngörülen 5 maddelik düzenleme çalışmasını tamamladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun “Uzaktan Programlanabilir SIM Teknolojileri (eSIM)” başlıklı kararı yayımlandı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yapılan düzenleme, eSIM teknolojilerinin Türkiye sınırları içerisinde kullanılması durumunda, bu kapsamdaki modüllerin sadece Türkiye’deki mobil işletmeciler tarafından kontrol edilebilecek şekilde programlanabilir olmasını öngörüyor.
eSIM platformu ile ilgili ekipman ve yazılımlar da dahil tüm yapı, sistem ve depolama birimleri, Türkiye sınırları içerisinde tesis edilecek, tüm veriler Türkiye sınırları içerisinde tutulacak ve tüm bu sistemler, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Kurum’ca belirlenecek yerde kurulacak.
Karar göre fiziksel SIM’ler marifetiyle sunulan hizmetler için uygulanan mevzuat, Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojileri üzerinden sunulan hizmetler için de geçerli olacak.
Ayrıca Türkiye’de imal edilen, yolcu beraberinde getirilen veya ithalat yolu ile piyasaya sunulan cihazların uluslararası dolaşımla veri hizmeti alması için de IMEI kayıt süresi olan 120 gün sınırı uygulanacak.
BTK’nın yayımladığı karar, mobil işletmeci profilinin uzaktan yönetilebilmesine olanak tanıyan Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojilerine (eUICC, eSIM/embedded SIM vb.) yönelik olarak, yenilikçi teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması, bilgi ve haberleşme teknolojilerinde etkin rekabetin sağlanması, abone değişimi sürecinde yaşanabilecek olası sorunların en aza indirilebilmesini içeriyor.
Kurul yayımladığı bu kararla ayrıca, tüketici haklarının ve kişisel verilerin korunmasını, siber güvenliğin azami seviyede sağlanmasını, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınmasını, işletmecilerin elektronik haberleşme sistemleri üzerinden ilgili kanunlarda getirilen düzenlemelere yönelik elektronik haberleşme sistemlerinin kurulmasını amaçlıyor.
iPHONE XS İLE GELMİŞTİ
İlk olarak hücresel bağlantı destekli akıllı saatlerde kullanılan ve ardından Apple’ın geçen yıl pazara sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile akıllı telefonlara da yerleşen eSIM (Embedded SIM, gömülü SIM) teknolojisiyle birlikte mobil abonelerin cihazlarında fiziksel SIM kart bulunmasına gerek kalmayacak.
BTK’nın eSIM’e geçiş için aldığı 5 kritik karar şöyle:
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