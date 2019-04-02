BTK eSIM
Teknoloji
Haberler >Ekonomi >Teknoloji >BTK eSIM için kararını verdi

Türkiye'de eSIM altyapısı Şubat 2020’de hazır olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil iletişimde fiziksel SIM karta ihtiyaç duyulmayan Uzaktan Programlanabilir SIM Teknolojileri (eSIM) ile ilgili 5 önemli karar aldı. Buna göre eSIM teknolojilerinde tüm modüller, sadece Türkiye’deki mobil işletmeciler tarafından kontrol edilebilecek, eSIM ile ilgili dahil tüm yapı Türkiye sınırları içerisinde tesis edilecek, veriler Türkiye sınırları içerisinde tutulacak. SIM hizmetleriyle ilgili mevzuat, eSIM için de geçerli olacak. eSIM ile de kullanılsa, mobil cihazlara IMEI kaydı için 120 günlük süre sınırı uygulanacak....

Giriş: 02.04.2019 - 10:01 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Türkiye, mobil iletişimde fiziksel SIM karta gerek duyulmayan eSIM teknolojisi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, eSIM’e geçiş için öngörülen 5 maddelik düzenleme çalışmasını tamamladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun “Uzaktan Programlanabilir SIM Teknolojileri (eSIM)” başlıklı kararı yayımlandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yapılan düzenleme, eSIM teknolojilerinin Türkiye sınırları içerisinde kullanılması durumunda, bu kapsamdaki modüllerin sadece Türkiye’deki mobil işletmeciler tarafından kontrol edilebilecek şekilde programlanabilir olmasını öngörüyor.

eSIM platformu ile ilgili ekipman ve yazılımlar da dahil tüm yapı, sistem ve depolama birimleri, Türkiye sınırları içerisinde tesis edilecek, tüm veriler Türkiye sınırları içerisinde tutulacak ve tüm bu sistemler, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Kurum’ca belirlenecek yerde kurulacak.

Karar göre fiziksel SIM’ler marifetiyle sunulan hizmetler için uygulanan mevzuat, Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojileri üzerinden sunulan hizmetler için de geçerli olacak.

Ayrıca Türkiye’de imal edilen, yolcu beraberinde getirilen veya ithalat yolu ile piyasaya sunulan cihazların uluslararası dolaşımla veri hizmeti alması için de IMEI kayıt süresi olan 120 gün sınırı uygulanacak.

BTK’nın yayımladığı karar, mobil işletmeci profilinin uzaktan yönetilebilmesine olanak tanıyan Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojilerine (eUICC, eSIM/embedded SIM vb.) yönelik olarak, yenilikçi teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması, bilgi ve haberleşme teknolojilerinde etkin rekabetin sağlanması, abone değişimi sürecinde yaşanabilecek olası sorunların en aza indirilebilmesini içeriyor.

Kurul yayımladığı bu kararla ayrıca, tüketici haklarının ve kişisel verilerin korunmasını, siber güvenliğin azami seviyede sağlanmasını, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınmasını, işletmecilerin elektronik haberleşme sistemleri üzerinden ilgili kanunlarda getirilen düzenlemelere yönelik elektronik haberleşme sistemlerinin kurulmasını amaçlıyor. 

iPHONE XS İLE GELMİŞTİ

İlk olarak hücresel bağlantı destekli akıllı saatlerde kullanılan ve ardından Apple’ın geçen yıl pazara sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile akıllı telefonlara da yerleşen eSIM (Embedded SIM, gömülü SIM) teknolojisiyle birlikte mobil abonelerin cihazlarında fiziksel SIM kart bulunmasına gerek kalmayacak. 

BTK’nın eSIM’e geçiş için aldığı 5 kritik karar şöyle:

  • 1- Ülkemizde kullanılmak üzere imal edilen veya yolcu beraberinde getirilen ya da ithalat yolu ile piyasaya arz edilen cihazlardaki Uzaktan Programlanabilir SIM (eUICC, eSIM/embedded SIM vb.) teknolojilerinin ülkemiz sınırları içerisinde kullanılması durumunda, bu kapsamdaki modüllerin sadece ülkemizdeki mobil işletmeciler tarafından kontrol edilebilecek şekilde programlanabilir olması ve sadece ülkemizdeki mobil işletmeci profillerinin yüklenebilmesi, yabancı şirketlere ait SIM profillerinin ise ancak yurtdışı çıkışlarında gümrük hattı dışında yüklenebilmesine imkan sağlanması, 2- Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojilerine yönelik olarak; eSIM abonelik yönetimi (GSMA-SM – GSMA Subscription Manager) süreci ile ilgili olan profil verisi hazırlama ve güvenli yönlendirme sunucuları (SM-DP (Subscription Manager Data Preparation),SM-SR (Subscription Manager Secure Routing),SM-DP+, SM-DS (Subscription Manager Discovery Server),Veri Merkezi ve süreç içerisinde GSMA tarafından belirlenebilecek benzeri fonksiyonlara sahip sistem bileşenleri) ve yazılımlar (SM-DP, SM-SR, SM-DP+, SM-DS, Veri Merkezi ve süreç içerisinde GSMA tarafından belirlenebilecek benzeri fonksiyonlara sahip sistem bileşenleri üzerinde çalışan yazılımlar, platformlar, LPA (Local Profile Assistant) de dahil abonelik profili yönetimine ilişkin mobil uygulamalar) ile GSMA standartlarında eSIM platformu ile ilgili öngörülen diğer ekipman ve yazılımlar da dahil tüm yapı, sistem ve depolama birimlerinin, ülkemizde yetkilendirilen işletmeci tarafından veya tüm sorumluluk işletmeciye ait olmak üzere işletmecilerin belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından ülkemiz sınırları içerisinde tesis edilmesi, birlikte çalışabilirliğinin temin edilmesi, kontrolünün sağlanması, tüm verinin ülkemiz sınırları içerisinde tutulması, tüm bu sistemlerin GSMA standartlarına uygun olarak kurulması ve ilgili dokümantasyon ve süreçlerin tamamlanarak sistemlerin 29.02.2020 tarihine kadar Kurumca belirlenecek yerde kurulması, 3- İşletmeciler tarafından kurulacak, kullanılacak ve GSMA standardında belirtilen sertifikasyona tabi sistem bileşenleri için 29.02.2020 tarihine kadar yerli malı belgesi alınması, 4- Kurum tarafından aksi belirlenmedikçe; fiziksel SIM’ler marifetiyle sunulan hizmetler için ilgili mevzuata uyum yükümlülüğünün Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojileri üzerinden sunulan hizmetler için de geçerli olması, 5- Ülkemizde kullanılmak üzere imal edilen veya yolcu beraberinde getirilen ya da ithalat yolu ile piyasaya arz edilen cihazların uluslararası dolaşım marifeti ile veri hizmeti almasının IMEI kayıt süresi olan 120 gün ile sınırlandırılması hususlarına karar verilmiştir.

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER