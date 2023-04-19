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BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyesi Kim Seok-jin'in ardından askere giden J-Hope, asker tıraşı olduktan sonra çekilen fotoğrafını "Sağ salim geri döneceğim" notuyla paylaştı

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  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    Askerlik hizmetine başlayan K-pop grubu BTS üyesi 29 yaşındaki J-Hope, tıraş olduktan sonra objektif karşısında çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    "SİZİ SEVİYORUM"

    J-Hope, BTS hayranlarının kullandığı topluluk platformu Weverse'teki gönderisine "Sizi seviyorum ARMY. Gideceğim ve sağ salim döneceğim" notunu düştü.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    "KISA SAÇ YAKIŞMIŞ"

    Fotoğrafa binlerce yorum atan BTS hayranları, grubun verdiği aradan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dikkat et ve sağlıklı kal. ARMY sevdiğiniz ve keyif aldığınız şeyleri yayınlayıp destekleyerek pozitif kalmanız için elinden geleni yapacak. Lütfen Jin'e bizden selam söyle. Sizi özleyeceğiz" dedi.

    Bir başka BTS hayranıysa "Saç sana yakışmış. Ülkeye hizmet ederkenki sadakatin, onurun ve görev bilincin sebebiyle seni saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, J-Hope'un 5 haftalık temel eğitim için Gangwon'daki askeri eğitim kampına gittiğini bildirdi.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    "SAĞ SALİM DÖNECEĞİM"

    J-Hope, son canlı yayında hayranlarına "Endişelenmeyin çünkü sağ salim döneceğim. Geçen hafta 'Ben ne yapacağım?' duygusuna kapılmıştı. Ama şimdi o kadar iyiyim ki böyle hissetmenin sorun olup olmadığını merak ediyorum" sözleriyle seslenmişti.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    BTS HAKKINDA

    BTS, diğer adıyla 'Bangtan Boys', Hybe Corporation tarafından oluşturulan, yedi üyeden oluşan Güney Koreli müzik grubu. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir. Başlangıçta bir hip hop grubu olan müzikal tarzları, çok çeşitli türleri içerecek şekilde gelişti.

    Genellikle kişisel ve sosyal sorunlara odaklanan şarkı sözleri, ruh sağlığı, okul çağındaki gençliğin sorunları ve yaşlanma, kayıp, kendini sevme yolculuğu ve bireysellik temalarına değiniyor.
  • BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim - Magazin haberleri

    BTS'in çalışmaları ayrıca genellikle edebiyat ve psikolojik kavramlara atıfta bulunuyor ve alternatif bir evren hikâyesi içeriyor.

    Fotoğraflar: AP

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