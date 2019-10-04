Google araştırmacıları, bazı Android telefonlarda bulunan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Google’ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor.

Açığın Google’ın resmi Android uygulama mağazası Google Play dışından yüklenen/indirilen uygulamalar veya Chrome internet tarayıcısı üstünden risk oluşturduğuna dikkat çeken Project Zero ekibi, açıktan etkilenebilecek olan cihaz modellerini de açıkladı.

HANGİ TELEFON MODELLERİ RİSK ALTINDA?

Buna göre sözkonusu güvenlik açığından etkilenebilecek olan Android telefon modelleri şunlar:

Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo’lu LG modelleri, Samsung S7, Samsung S8, Samsung S9.

Google araştırmacıları tarafından keşfedilen ve “sıfır gün” (zero-day) açığı olarak nitelendirilen bu açıkla kötü amaçlı yazılımların tetiklenebileceğine dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıların Google Play Store dışından uygulama yüklememesi ve güvenlik güncellemesi yayınlanana kadar Chrome dışındaki internet tarayıcılarını konusunda uyarıyor.