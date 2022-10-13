Bu WhatsApp moduna dikkat, hedefinde Türkiye'deki kullanıcılar da var

Bu moda dikkat: WhatsApp hesabınız çalınabilir! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Siber güvenlik araştırmacıları YoWhatsApp adlı popüler WhatsApp mesajlaşma modunun yeni bir kötü amaçlı sürümünü keşfetti. Resmi uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için popüler olan bu mod, diğer Truva atlarını indirebilen, ücretli abonelikler başlatabilen, hatta WhatsApp hesaplarını çalabilen Triada mobil Truva Atının cihazlara bulaşmasına neden oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar son iki ayda bu tehditten etkilendi ve bunların yüzde 27'si META (Orta Doğu, Türkiye, Afrika) bölgesinde gerçekleşti. Kaspersky araştırmacılarının tespitlerine göre bu durumdan etkilenen kullanıcıların yüzde 9'u Türkiye'de.

SALDIRGANLAR ‘YOWHATSAPP’I KULLANIYOR Söz konusu kötü amaçlı mod, popüler Snaptube uygulamasıyla duyuruluyor ve Vidmate aracılığıyla dağıtılıyor. Bu, modun kullanıcılar tarafından daha az şüpheli görünmesini sağlıyor ve olası kurbanların sayısını artırıyor. WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma programlarından biri. Ancak kullanıcıların tamamı ana uygulamanın sunduğu özelliklerden memnun değil. Bu nedenle bazı kullanıcılar sohbetlerinde özel arka planlar ve yazı tipleri kullanmak, toplu mesajlaşma veya belirli konuşmaları şifreyle koruma altına almak gibi daha fazla seçenek sunan WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tür modlar maalesef her zaman güvenli değil. Daha önce WhatsApp'ın tehlikeli Triada Mobil Truva Atını yayan bir diğer modunu keşfeden Kaspersky araştırmacıları şimdi saldırganların YoWhatsApp'ın bazı sürümlerinde yeni kötü niyetli değişiklikler gerçekleştirerek dünya genelinde popüler mesajlaşma yazılımımın gördüğü ilgiden yararlanmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

ANDROID UYGULAMA ÜZERİNDEN REKLAMINI YAPIYOR Siber suçlular olabildiğince çok kullanıcıyı etkilemek için yeni bir dağıtım planı uyguluyor, YouTube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için kullanılan popüler Android uygulaması Snaptube'de kötü niyetli YoWhatsApp modunun reklamını yapıyorlar. YoWhatsApp, dünya çapında yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Snaptube uygulaması aracılığıyla tanıtıldığından, çoğu kişi bu modun tehlikeli olabileceğinin farkında değil. Snaptube'un geliştiricilerinin bile saldırganların kendi uygulamalarındaki yasal reklam mekanizmasından yararlandıklarının farkına varamadıları ifade ediliyor.

KÖTÜ AMAÇLI SÜRÜM: WHATSAPP PLUS YoWhatsApp ayrıca Vidmate uygulaması aracılığıyla da dağıtılıyor. Bu uygulama, YouTube videolarını indirmek için kullanılmasına ek olarak, resmi olmayan bir Android uygulama mağazası da içeriyor. Burada saldırganlar YoWhatsApp'ın "Whatsapp Plus" adlı kötü amaçlı sürümünü yayınlıyor. Vidmate resmi bir uygulama mağazası olmadığı için, kötü amaçlı uygulamaların yer alma olasılığı çok daha yüksek.

ÜCRETLİ SERVİSLERE ABONE YAPABİLİR Söz konusu WhatsApp modunu kullanmak için kullanıcıların önce kendi uygulama hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Ancak vaat edilen yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar Triada Truva Atını da cihazlarına davet ediyor. Saldırganlar kurbana virüs bulaştırdıktan sonra cihazlarına kötü amaçlı yükleri indirip çalıştırıyor ve resmi WhatsApp uygulamasında hesap anahtarlarını ele geçiriyor. Bu da onlara hesapları ele geçirme ve kurbanları farkında bile olmadan ücretli servislere abone yapma fırsatı sunuyor.