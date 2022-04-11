Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak: Buça'da, İprin'de olanlar soykırım

"Buça'da, İprin'de olanlar soykırım" 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanı Andriy Yermak, Buça'da yaşananları 'soykırım' olduğunu söyledi. Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan, Yermak, yaşananları şöyle özetledi:

Maalesef sadece Buça'da değil, İrpin'de Kiev yakınlarında küçük şehirlerde korkunç ve soykırım olarak nitelendirilebilecek olaylar yaşandı. Başkanımız Buça'yı ziyaret etti. Bir yaşlı adamla karşılaştı. 80 yaşındaki adam "Ben 2. Dünya Savaşını, Nazilerin Ukrayna topraklarına gelişini hatırlıyorum. Tam da böyleydi. Bu benim bunu ikinci yaşayışım ve bu bir cehennem" dedi. 21. yüzyıldayız ama gördüklerimiz korkunç ve şok edici...





100 YIL SONRA AYNI TRAJEDİ UKRAYNA'DA YAŞANIYOR

Rusya Kiev'den çekildi; ancak geride toplu mezarlar, elleri bağlanmış şekilde infaz edilen siviller, öldürülen çocuklar ve tecavüze uğrayan kadınlar kaldı. Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaşananları Ukraynalıların Soykırımı' olarak niteledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu gerçekten şok edici... Bu açıklanamayacak bir şey. Bu emri verenler, bu emri uygulayanlar suçludur. Bu kişiler sert bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde tutulmalı. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve kanıtları topluyoruz, yaşananları kayıt altına alıyoruz. Uluslararası kurumlara başvuracağız. Bazı uluslararası organizasyonlar kanıtları toplamak için Buça ve Kiev Oblastına geldiler. Bazılarının gelmesini bekliyoruz. Bu kanıt toplama işlemi çok hızlı şekilde yapılmalı. Çok açık söylüyorum: Buça'daki fotoğraflar bana geldiğinde bunu tüm dünyadaki mevkidaşlarıma gönderdim. Şok oldular.. Eminim ki, dünyadaki tüm insanlar şu anda Ukrayna'da ne oluyor bunu bilmeli. Buça'da gördüklerimiz, İrpin'de gördüklerimiz şok edici ama çok üzülerek söylüyorum bir kez daha şok yaşayacağız. Mariupol'de olanlar ve dahası bizi tekrar çok üzecek. Tüm bunlar bir trajedi. Bu insanlar ikinci dünya savaşı trajedilerini yine yaşıyor ve olanların üzerinden 100 yıl geçti neredeyse. Aynı büyük askeri suçlar yaşanıyor. Binlerin öldüğü holokost yaşanıyor. Aynı trajediler yaşanıyor. Roller değişti ama acılar aynı. Benim ülkem ve insanım için çok büyük bir trajedi yaşanıyor bu topraklarda....

"TÜRK DOSTLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ DESTEK ÖNEMLİ"

Yermak, "Sivil ölümlerine rağmen Ukrayna olarak Rusya ile masaya oturmak zorundayız, Daha fazla ölüm olamaması için konuşmak zorundayız" diye konuşuyor.



Yermak devamla şunları söylüyor: Buça'da ve Kişev etrafındaki bu küçük şehirlerde yaşananlardan sonra masaya oturup konuşmak hala mümkün mü? Ben de kendime bu soruyu soruyorum. Ben de aynı düşünceye sahibim. Zor. Gazeteciler, Başkanıma bunu sorduğunda, çok mantıklı ve güçlü bir duruşu var. Bu savaşı durdurmak zorundayız. Bizim insanlarımızı kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir sade vatandaşın canı en büyük bedel. Bunu unutmamalıyız. Çok fazla insnaımızı, kadınlarımızı, gençlerimiz, çocuklarımızı kaybettik. Her zaman hatırladığım bir kesit var tarihten. O da uluslararası ceza mahkemesinde görülen Eichmann davasıdır. Holokostun mimarıydı Eichmann. Mossad'ın önemli bir operasyonu vardı. Akrabaları öldürülen bir kişi delilleri topladı. Mossad Latin Amerika'ya gitti Eichmann'ı alıp İsrail'e getirdi. Eichmann hakkında karar verildi. Ben bir dönem bu tarihin şahitleriyle karşılaştım. Bu kişi Eichmann'ı öldürebilirdi, ama önemli olan Eichmann'ın mahkeme önünde suçlarıyla yüzleşmesi ve cezasını almasıydı. Bu çok önemli bir örnek insanlarımızın ve bizim duruşumuzu anlamak için. Tüm bu insanlar bu suçları işleyenler bu suçlardan sorumlu tutulacak ama diplomatik çabalara da devam etmemiz önemli. Türk dostlarımızdan aldığımız destek çok önemli çok akıllıca ve çok önemli şekilde destek oluyorlar bize.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SÖZCÜ KALIN'A ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Peki ama bir zamandan bahsedilebilir mi? Müzakereler ne zaman ilerleme sağlar? Taraflar Türkiye'de bir araya gelir mi?



Andriy Yermak, bu soruyu şöyle yanıtlıyor:



Başkanımız Zelensky buluşmaya hazır olduğunu ve gerekeni yapacağını söyledi. İnsanımızı kurtarmak, şehirlerimizi kurtarmak için mücadele veriyor. Şu an için buluşma tarihi belli değil ama çok net bir düşüncemiz var. O da, çok yakında bu görüşme olabilir. Bu yüzden Türkiye'deki partnerlerimize, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve neredeyse her gün iletişimde olduğum mevkidaşım İbrahim Kalın'a teşekkür ediyoruz. Bir arabulucu olarak Ukrayna'nın dostu olan bir ülke olarak çok önemli şeyler yapıyorlar. Ukrayna ve Rusya arasındaki delegasyonlar İstanbul'da ilk kez bir araya geldi. Türkiye'ye başkanlar toplantısı için potansiyel bir ülke olarak bakıyoruz.