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        Haberler Bilgi Gündem Bugün Cuma namazı saat kaçta? 28 Haziran Cuma Diyanet ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saati

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 28 Haziran il il namaz vakitleri

        Cuma gününün gelişiyle Cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen saatler illere göre değişiklik gösteriyor. İşte, 28 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 08:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:14
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        1

        Cuma günleri geldiğinde ülkenin dört bir yanında milyonlarca vatandaş ibadet etmek için camilerde buluşuyor. Cuma saati her hafta değişirken, saatler Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 28 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        2

        28 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 28 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        28 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 28 Haziran Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        28 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 28 Haziran Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        28 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 28 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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