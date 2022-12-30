30 Aralık günü okulların durumu, yeni yıl için tatil planı yapan binlerce öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı gecesi bu yıl hafta sonuna denk gelince gözler "30 Aralık bugün okullar tatil mi, öğleden sonra ders var mı?" aramasına çevrildi. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde resmi kurum kuruluşlar, kargolar, bankalar ve okullar kapalı oluyor. İşte, 30 Aralık okulların durumu hakkında merak edilen detaylar...