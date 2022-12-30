Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bugün okul var mı, öğleden sonra yarım gün mü? 30 Aralık bugün okullar tatil mi?

Yeni yıla çok kısa bir süre kala 30 Aralık'ta okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık bu yıl Cumartesi gününe denk gelirken 1 Ocak günü ise Pazar gününe denk geliyor. İşte, 30 Aralık okulların tatil durumu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bugün okul var mı, öğleden sonra yarım gün mü? 30 Aralık bugün okullar tatil mi, öğleden sonra ders var mı?

    30 Aralık günü okulların durumu, yeni yıl için tatil planı yapan binlerce öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı gecesi bu yıl hafta sonuna denk gelince gözler "30 Aralık bugün okullar tatil mi, öğleden sonra ders var mı?" aramasına çevrildi. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde resmi kurum kuruluşlar, kargolar, bankalar ve okullar kapalı oluyor. İşte, 30 Aralık okulların durumu hakkında merak edilen detaylar...
  • Bugün okul var mı, öğleden sonra yarım gün mü? 30 Aralık bugün okullar tatil mi, öğleden sonra ders var mı?

    30 ARALIK TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanuna göre 1 Aralık 2023 günü resmi tatil ilan edildi. Resmi tatiller arasında bulunmayan 30 Aralık günü ise okullar ve üniversiteler açık olacak.
  • Bugün okul var mı, öğleden sonra yarım gün mü? 30 Aralık bugün okullar tatil mi, öğleden sonra ders var mı?

    30 ARALIK CUMA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

    Resmi tatil olmayan 30 Aralık Cuma günü okullar ve üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları, özel sektör, kargo firmaları ve bankalar çalışmaya devam edecek.
  • Bugün okul var mı, öğleden sonra yarım gün mü? 30 Aralık bugün okullar tatil mi, öğleden sonra ders var mı?

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

    31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılın ilk günü 1 Ocak ise Pazar günü kutlanacak. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, Resmi tatiller kanununa göre 31 Aralık 2022 tarihi resmi tatil değildir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.