Bugün 10 Kasım Pazartesi okul var mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım, Türkiye genelinde Atatürk'ü Anma Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Saat 09.05'te hayatın durduğu anlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anılacak. Törenler ve anma programlarıyla dolu bu özel gün, okullar ve kamu kurumlarında mesai düzenini de merak konusu haline getirdi. Peki, 10 Kasım Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümü 10 Kasım, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Ülke genelinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler, Atatürk’ün mirasını hatırlatırken, 09.05’teki saygı duruşu da geleneksel olarak tekrar edilecek. Vatandaşlar, bu anlamlı günde hayatı bir anlığına durdurarak Ata’ya duydukları saygıyı gösterecek. İşte merak edilenler...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.
Ancak 10 Kasım, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmediği için kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle 10 Kasım’da resmi tatil uygulaması bulunmamakla birlikte, günün anlam ve önemi doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
10 KASIM OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatilin ilk gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda ders işlenmeyecek, ancak bu durum Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle değil, takvimde yer alan ara tatil uygulamasından kaynaklanıyor. Üniversitelerde ise akademik takvim normal şekilde devam edecek; yalnızca sabah saatlerinde kısa süreli anma programları düzenlenerek ders saatlerinde küçük değişiklikler yapılabilecek.