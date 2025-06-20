Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada 20 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1’de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbol heyecanı devam edecek. İşte, 20 Haziran Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...