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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda neler var? 20 Haziran 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 20 Haziran Salı TV yayın akışı listesi

        Sabah, öğle ve akşam kuşağında yer alan dizi, film ve programları merak eden izleyiciler 20 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol etmeye başladı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacakken yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Futbolseverler ise TRT 1'de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:52
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada 20 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1’de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbol heyecanı devam edecek. İşte, 20 Haziran Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlı Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

        21:45 Güven Bana

        23:50 Aile Saadeti

        02:40 Aldatmak

        05:00 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Sezon Finali)

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar (Sezon Finali)

        00:15 Eşref Rüya

        03:00 Yargı

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Hanzo

        21:45 Aslan Bacanak

        23:45 Hanzo

        01:30 Aslan Bacanak

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Yalancı Yarim

        22:00 Hokkabaz

        00:30 Hokkabaz

        02:45 Babaların Günahı

        04:30 Kaderimin Oyunu

        06:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:00 Hangimiz Sevmedik

        08:55 Kod Adı Kırlangıç

        10:10 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        14:25 Teşkilat

        18:00 Ana Haber

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City"

        21:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea"

        23:15 Deliler Fatih'in Fermanı

        01:50 Lingo Türkiye

        02:55 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yetenek Sizsiniz

        13:15 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Bizim Semtin Çocukları

        22:15 Çift Kişilik Oda

        00:45 Yetenek Sizsiniz

        03:30 Adım Farah

        04:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

        03:00 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

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