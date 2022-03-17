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Bülent Ersoy: Asla kötü bir niyetle söylemedi

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan ve tepki toplayan paylaşımları hakkında konuştu. Ünlü sanatçı, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inan Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi" dedi

HABERTURK.COM
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Modacı Pınar Kerimoğlu, önceki akşam Etiler'de doğum gününü kutladı. Yücel Kerimoğlu'nun eşinin yeni yaşına özel kapattığı mekana 100'e yakın davetli katıldı. Gecede yer alan Bülent Ersoy (69), basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    "NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"

    Ünlü şarkıcı, "Uzun zamandan sonra sizi gecelerde ve çok şık görüyoruz." diyen muhabirlere yanıt verdi.

    "Bu aralar neredeyse hiçbir yere gitmiyorum." diyen 'Diva', "Sadece Pınar’ın doğum gününe geldim. Bu gece için de Pınar’ın özel tasarımını giydim. Her tasarımı ayrı ve çok güzel işler çıkarıyor. Işıl Işıl parlıyor. Nazar değecek diye korkmuyor değilim. Bir yandan da şımartmamak için bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    "ÇOK İYİ BİR KIZCAĞIZDI"

    Gazetecilerin, "Bergen' filmini izleme fırsatınız oldu mu? Kendisi ile de çalışmıştınız." sözleri üzerine Bülent Ersoy, "Kendisi benim kadromdaydı. İki kere falan aynı sahnede çıktık. Çok iyi bir kızcağızdı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    "ASLA KÖTÜ BİR NİYETLE SÖYLEMEDİ"

    Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının tepki toplamasıyla alakalı da açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inanınız Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden bir anda yazdı. Hayvanseverler onun kusuruna bakmasın, kızmasınlar ona..." dedi.
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    "BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN" DEMİŞTİ

    Yıldız Tilbe (55), son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    "MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

    Ünlü şarkıcının bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplamıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tilbe, daha sonra masum köpeklerden özür dilediğini belirterek, hakkında yapılan yorumlara yanıt vermişti.
  • Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Kötü niyetle söylemedi

    SUÇ DUYURUSU

    Yıldız Tilbe'nin paylaşımlarına karşı harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

    KONSER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

    Suç duyurusunun ardından Kıbrıs'taki bir otel de şarkıcıyı konser listesinden çıkardıklarını belirtmişti. Otelden yapılan açıklamada, "Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizinve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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