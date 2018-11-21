Kullanıcılara sınırsız depolama kapasitesi ve her yerden erişim kolaylığı gibi avantajlar sunan bulut uygulamaların kurumlara da tasarruf imkanı sunduğunu belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 22.5 milyar dolar seviyesinde. Ancak yazılımın payı yüzde 5, bulut hizmetlerinin payı ise yüzde 7 seviyelerinde” dedi.

Microsoft Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin katılımı ve “Türkiye geleceği bulutla yakalayacak” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kansu, “Bulut teknolojilerinin kullanımına baktığımızda dünyanın en büyük 500 şirketinin yüzde 90’ı bulut kullanırken ülkemizde bu oran yüzde 56 civarında. Türkiye’de buluta yatırım yapan şirketler, gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolar net yeni gelir elde edebilecek” diye konuştu.

Kansu, "Türkiye'nin GSMH büyüklüğüne baktığımızda hala küçük bir bulut pazarımız var. Bizden ekonomisi daha küçük olan Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulut pazarı büyüklüğü bizden daha fazla. Bu yüzden gideceğimiz daha çok yol var" dedi.

SÖZLEŞMELERİN YARISINDAN FAZLASI ‘BULUT’TAN GELİYOR

Bulut teknolojilerinin Türkiye’ye istihdam açısından da önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Kansu, “IDC araştırmasına göre 2022 yılında bulut bilişimle ilgili 130 bin yeni iş imkânı doğacak. Bu yeni iş imkânları sadece BT sektörüyle de sınırlı olmayacak. Pazarlama, satış, finans, yönetim, üretim ve hizmet alanlarında da bulut ekseninde yeni iş imkânları göreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de 2017 yılında 114 milyon dolar seviyesinde olan bulut hizmetleri harcamalarının 2022 yılında 266 milyon dolara çıkmasının beklendiğinin altını çizen Murat Kansu, “Türkiye birçok ekonomik dalgalanmayı yapısal reformlarla geride bıraktı. Bugün ise Türkiye yeni bir yapısal dönüşüm sürecinin eşiğinde. Bu dönüşüm, gücünü bulut teknolojilerinden alacak” dedi.

Microsoft’un Türkiye’deki bulut gelirlerinin son mali yıllarında yüzde 39, yapay zeka gelirlerinin ise yüzde 108 arttığının altını çizen Kansu, yaptıkları yeni sözleşmelerinin yüzde 51'inin bulut ile ilgili olduğunu aktardı.

‘YENİ FİYAT ARTIŞI PLANLAMIYORUZ’

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Microsoft’un Türkiye’deki ürün ve hizmetlerinde geçen ayın başında yaptığı yüzde 45’lik artışla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Yaşanan ekonomik sıkıntılar malum. Uluslararası bir şirket olduğumuz için dövize endeksli fiyatlama yapıyoruz. Ama özellikle KOBİ tarafında son dönemde artan bir taleple karşılaştığımız söyleyebilirim. Türkiye’deki KOBİ’ler maliyetlerini düşürmek için artık daha fazla oranda buluta yöneliyorlar.”

Microsoft Türkiye Tüketici kanalları Grubu’ndan sorumlu genel müdür yardımcısı Halil Gökoğlu ise “Yaptığımız fiyat artışı tamamen kurdan kaynaklı. Microsoft, çok sık fiyat artışı yapan bir şirket değil. Şu anki kur seviyesinde büyük değişiklikler olmazsa yeni fiyat değişikliği planlamıyoruz” dedi.

Şirketlere sundukları bulut bilişim çözümlerinin yanı sıra bulutla şekillenecek dijital geleceğe hazırlanmak için eğitim alanında çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise şu bilgileri verdi:

“Microsoft Türkiye olarak şimdiye kadar 60 bin çocuğa kodlama, programlama ve dijital okuryazarlık eğitimi verdik. Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesinde 19 bin çocuğu kodlamayla tanıştırdık. CloudSociety adlı bulut eğitim platformunda 110 bin üyemize sertifika verdik. Açık Akademi’de 280 bin kişi ücretsiz online yazılım eğitimi aldı. Microsoft Imagine Academy’de 280 bin eğitimciye mesleki eğitim verdik. 410’dan fazla STK'ya 170 milyon dolar karşılığı bağışta bulunduk.”







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