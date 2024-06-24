Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan A Milli Takım'a destek açıklaması

“Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz”

Dün milli takım idmanında Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, Arda Güler'in elinden antrenman yeleğini aldığı görüntülerin çok konuşulmasına da değinen Yılmaz, “O videoda hiç bir şey yok. Arda zaten sonra ayrılıyor, yalnız çalışmaya devam ediyor. Biz bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk. Sosyal medyaya bakıyorum; ‘Arda’ya bir şey yapamazsınız’ gibi sözler görüyorum. Arda’ya zaten kimse bir şey yapamaz ama kimseye de haksızlık yapmamak lazım. Arda Güler yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı yok. Hepimizden çok Montella başarılı olmak istiyor. Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Montella’nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Yedekteki oyuncularla alakalı da çok fazla yorum yapıyoruz. Teknik, taktik olayı tamamen hocaya ait. 24 saati onlarla geçiyor. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve diğer arkadaşlarımız oynama sırası geldiğinde mutlaka oynayacaklardır. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diye ayırırsak Türk bayrağına zarar veriyoruz Kardeşlerime çok güveniyorum. Hedef ‘final’ diye başlıklar da olmuştu. Ben buna katılmıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce gruptan çıkalım” şeklinde konuştu.