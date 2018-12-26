Habertürk’ten Atakan Makar'ın haberine göre, menajerinin doğum günü olduğunu ve eğlenmeye geldiklerini söyleyen Burcu Binici, "Hediyem yanımda değil. Zaten öyle marka çanta ile hediyesini getiren bana görgüsüz geliyor" dedi.

Oyuncu Ahu Yağtu'da doğum gününe katılan isimler arasındaydı. Yağtu, gazetecilerin kendisine yöneltilen sorularını yanıtladı. 2018 yılının güzel geçtiğini dile getiren Ahu Yağtu, "Yeni yılı Cem Yılmaz ile mi geçireceksiniz?" sorusuna "Belli olmaz, bilmiyorum" yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ