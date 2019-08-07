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Burcu Esmersoy boşanıyor

HABERTURK.COM

Burcu Esmersoy bugün bir AVM'de görüntülendi. Eşi Berk Suyabatmaz ile boşanacak haberleri çıkan ve haberleri yalanlayan Esmersoy’un, boşanacağı kesinleşti

Burcu Esmersoy

Habertürk’ten Akif Yaman’ın özel haberine göre Burcu Esmersoy bugün bir AVM'de görüntülendi. Sürekli eşi Berk Suyabatmaz ile boşanacak haberleri çıkan ve haberleri yalanlayan Esmersoy’un, boşanacağı kesinleşti.

Yakın çevresine bu konu hakkında şu anda kimseye bir açıklama yapmayacağım ama evet ilişkimiz artık yürümüyor en kısa zamanda boşanacağız dediği öğrenildi.

Az önce muhabirlerin boşanacağınız kesinleşmiş neden bitti ilişkiniz sorusuna bu soruya cevap vermek istemiyorum deyip boşanacağını kabul etti.

 

 

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