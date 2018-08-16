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Burnley - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

Burnley - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? sorusunun cevabı Medipol Başakşehirli taraftarlar tarafından araştırılıyor. İlk maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda 0-0 bitmiş iki tarafta puansız ayrılmıştı. Şimdi ise gözler İngiltere'de oynanacak maça çevrildi. Peki, Burnley - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?

16 Ağustos 2018 Perşembe, 09:31:06 | Güncelleme:

Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'in İngiltere'den nasıl bir skor ile ayrılacağı merak konusu oldu. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarında 17 maçta 3 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunuyor. Medipol Başakşehir'in İngiltere'den tur ile dönmesi için kazanması gerekiyor. Maç 0-0 biterse uzatmalar ardından penaltılara gidilicek. Peki, Burnley - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme İşte ayrıntılar...

BURNLEY-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Ağustos Perşembe günü Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

Istvan Kovacs, Medipol Başakşehir'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti. Burnley-Başakşehir maçının yayıncısı ise henüz belli değil.

Medipol Başakşehir - Burnley rövanş maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Turf Moor Stadyumu'nda karşılaşacak olan Burnley takımı, Burnley kentinde antrenman yaptı. Antrenmanda, Burnley takımının oyuncusu Phillip Bardsley (ortada) de yer aldı.

Medipol Başakşehir tur peşinde 

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde yarın deplasmanda Burnley ile oynayacak. Turuncu-lacivertliler, İngiliz ekibi karşısında elde edeceği galibiyet ve gollü beraberlikler sonucunda adını play-off turuna yazdıracak. 
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için saha çıkıyor.

Turuncu-lacivertli takım, 0-0'ın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.
UEFA listesine isimleri eklenmeyen Arda Turan ve Marcio Mossoro'nun forma giyemeyeceği bu mücadelede Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sakatlığını atlatan Adebayor'a da ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Avrupa tecrübesi avantaj olacak

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmüş ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. C Grubu'nda Braga, Ludogorets ve Hoffenheim ile mücadele eden İstanbul ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası topladığı 8 puanla 3. sırada yer alarak turnuvaya veda etmişti.
Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasına kalan Medipol Başakşehir, geçen sezon edindiği bu tecrübeyle birlikte Burnley engelini geçerek play-off oynamak, daha sonrasında ise gruplara kalmanın heyecanını yeniden yaşamak istiyor.

Abdullah Avcı'nın takımı, toplamda ise Avrupa'da şu ana kadar 17 maça çıktı. Bu müsabakalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alan Başakşehir, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 25 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçında

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İngiliz ekibi Burnley'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak. 

Rakibiyle evinde oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

Maç öncesi M. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Clichy açıklamalarda bulundu

Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın karşılaşacakları Burnleykarşısında iyi bir sonuç alıp, tur atlayarak dönmelerinin en büyük arzusu olduğunu söyledi. 

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Turf Moor Stadı'nda Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Fransız oyuncu Gael Clichy basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Özellikle 4 senedir Avrupa kupalarına katılan bir takım olarak bugün 9. farklı bir ülkeye geldik. Özellikle futbolun beşiğinde olmak, burada bu mücadeleyi yapmak bizim için oldukça keyifli. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maç bize bir takım deneyimler gösterdi. Geçen hafta oynadığımız maçta topa daha fazla sahip olan, daha hükmeden takımdık. Burada her zamanki olduğu gibi seyirci baskısının olduğu harika bir ortam var. Bunun deneyimini de yaşayacağız. Bu baskının altından kalkabilecek birçok oyuncuya sahibiz. Takımıma son derece güveniyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak. Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum, istediğim. Bunu gerçekleştirecek güce de sahibiz" dedi.

Avcı, yıldız oyuncuları Abebayor'un da forma giyip giymeyeceğinin yarın belli olacağını sözlerine ekledi.

Takım savunması çok güçlü bir ekiple karşılaşacağız

Medipol Başakşehir'in Fransız oyuncusu Gael Clichy, "Burnley'ye karşı pozisyona girmek çok kolay değil. Takım savunması çok güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Burnley maçın favorisi olabilir ancak biz de turu geçmek için buradayız. Kolay maç olmayacak" diye konuştu.

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