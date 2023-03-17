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Hem Bursa hem de Balıkesir Marmara Bölgesi’nde konumlanmıştır. Balıkesir harita üzerinde Bursa’nın yemen yanında yer almaktadır. Dolayısıyla iki şehir arasındaki ulaşım yakın mesafelerde bulunduklarından dolayı kolay sağlanır. Bursa Balıkesir arası kaç km, Bursa Balıkesir arası kaç saat, Balıkesir Bursa arası arabayla kaç saat sürüyor, Balıkesir Bursa otobüsle kaç saat sürüyor, Balıkesir Bursa arası uçakla kaç saat sürüyor? Bursa ile Balıkesir arası ulaşımla ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Bursa Balıkesir Arası Kaç Km?

En sık sorulan soruların başında iki şehir arasının kaç kilometre olduğu gelmektedir. Güney Marmara kısmında bulunan bu iki şehir oldukça işlek konumda bir konumda yer almaktadır. Bursa ile Balıkesir arası mesafe toplam 177 kilometredir.

Bursa Balıkesir Arası Kaç Saat?

Bursa üzerinden Balıkesir’e gerçekleştirilen yolculuklar otobüs, araç ya da uçak taşımacılığına göre değişmektedir. Ayrıca karayolunda karşılaşılan trafik detayları da yolculuğu uzatabilmektedir. Bursa Bilecek arası E881 ve İstanbul İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 2 saat 10 dakika kadar sürmektedir. Araçla ulaşım otobüsle ulaşıma oranla daha kısa sürmektedir. Otobüsle iki şehir arasındaki mesafe 2 saat 20 dakikaya uzamaktadır. Uçuşlarda ise direkt uçuş imkânı bulunmadığından dolayı ancak aktarmalı olarak ulaşım sağlanabilmektedir.

Balıkesir Bursa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kişisel aracınızla gerçekleştirdiğiniz yolculuklar toplu taşımalara oranla daha konforludur. Özellikle küçük çocuklu aileler sık sık ihtiyaç molasına gereksinim duyabilirler. Otobüsler ise belirli rotasyonlar da ve mola yerlerinde hareket ettiğinden dolayı kimi zaman çocuklu aileler açısında zorlayıcı olabilir. İki şehir arasındaki mesafe özel aracınızla yaptığınız hıza ve kullandığınız otoyola göre farklılık göstermektedir. Belirli bir hız limitiyle bölgeye E881 ve İstanbul İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 2 saat 10 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Balıkesir Bursa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs firmaları her geçen gün artan taleple hizmet gücünü arttırmıştır. Bursa ile Balıkesir yakın şehirler olduğundan ve direkt uçuş imkânları bulunmadığından dolayı en gözde alternatifler araç ve otobüsler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz internet üzerinden önceden bilet alabilir ve sefer saatleri hakkında net bir bilgi edinebilirsiniz. İki şehir arasında ulaşım imkânı tanıyan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Balıkesir ile Bursa otobüsle 2 saat 20 dakika kadar sürmektedir. Ancak bu otobüs firmalarına göre değişe de aşağı yukarı aynı aralıktadır.

Balıkesir Bursa Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Gelişen teknolojiyle birlikte havayolu ulaşımı donanımlarını attırmıştır. Günümüzde dünyanın bir ucundan bir ucuna saatler içerisinde varış imkânı sunmuştur. Ancak havayolu ulaşım iki yakın şehir için çok uygun bir alternatif değildir. Hali hazırda karayollarını kullanarak birkaç saat içinde ulaşım sağlayabiliriz. Daha çok uzun mesafeli yollar için uçuşlar kurtarıcı görevi görür.

İki şehir arasında doğrudan uçuş imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla uçuşlar aktarmalı olarak gerçekleştiğinden dolayı karayollarına oranla daha uzun sürmektedir. Gerçekleştirilen uçuşlar İstanbul Havalimanı ya da Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak yapılır. Balıkesir Bursa arası uçakla aktarmalara bağlı olarak 19 saatte kadar uzamaktadır.