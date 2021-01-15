İHA

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Halil K, annesi ve kız kardeşiyle tartışmaya başladı. Aynı binada ikamet eden ağabey Kader K, bağrışma sesleri üzerine bir alt katta oturan annesinin evine geldi.

Tartışmaya müdahale eden Kader K. ile Halil K. arasında kavga çıktı. İHA'nın haberine göre; kavga sırasında Halil K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla, Kader K.'yı elinden ve bacağından yaraladı. Bu sırada Halil K. kendisini de bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale ederken Halil K., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere direnerek zorluk çıkardı. Polis ekipleri, ters kelepçe yaparak zanlıyı gözaltına aldı.

Yaralı Kader K. ile Halil K., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Halil K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.