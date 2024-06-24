Bursa'da olay, dün saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezindeki M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir (25), çalışma arkadaşı Onur Işık (23) ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet ski’yi getiren patronu ile birlikte İznik Gölü kenarına gitti.

ARKADAŞIYLA JET SKI'YE BİNDİ DHA'da yer alan habere göre Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte, jet ski’ye bindi.

CAN YELEĞİ TAKMADAN AÇILDILAR Can yeleği takmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü.

KÜBRA YÜZME BİLMİYORDU Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunarak yardım bekledi. KALP MASAJI YAPILDI KURTARILAMADI Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir'e ulaştı. Sudan çıkarılan Özdemir, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.