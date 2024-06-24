Bursa'da olay, Orhangazi ilçesine bağlı bir ızgara salonunda meydana geldi. Orhangazi Adliyesi'nde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl’ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi.

HAKİMLER, SAVCILAR YEMEĞE KATILDI DHA'da yer alan habere göre yemeğe hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi.

YEMEK SOLUK BORUSUNA KAÇTI Orhangazi ilçesinde uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin (79) de davetliler arasında yer aldı. Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan Avukat Güner Elçin aniden fenalaştı.

MÜDAHALE EDİLDİ SONUÇ ALINAMADI Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. REKLAM