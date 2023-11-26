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        Bursa'da fırtına; çatı duvarı yıkıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:40
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        Bursa'da fırtına; çatı duvarı yıkıldı (2)
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        GEMLİK'TEDENİZTAŞTI, KARAYLA BİRLEŞTİ

        Bursa'da etkili olan fırtına ve yağış Gemlik ilçesini de etkiledi. İlçe merkezindeki sahil yolu ile Kurşunlu Mahallesi'ndeki sahil yolu fırtına nedeniyle deniz suyuyla doldu. Denizle karanın birleştiği yolda araçlar düşlükle ilerlediği görüldü.

        MUDANYA'DA BALIKÇI DÜKKANLARI ZARAR GÖRDÜ

        Mudanya'yı da etkisi altına alan fırtına denizde dev dalgalara neden oldu. 2 metreye ulaşan dalga boyu, kıyıda bulunan balıkçı dükkanlarına zarar verdi. Dükkanların deniz tarafındaki cephelerini yıkan dalgalar nedeniyle dükkanlar suyla doldu. Dükkan sahipleri denize dalgakıran yapılmasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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