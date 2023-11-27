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        Sevgilisini 2'nci kattan boşluğa itip başında bıçakla bekleyen kadın: Dengesini kaybedip düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:28
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        Sevgilisini 2'nci kattan boşluğa itip başında bıçakla bekleyen kadın: Dengesini kaybedip düştü (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa´da,kendisinialdattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisi Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan G.K. (33) adlı kadın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K., Cumhuriyet Başsavcılığımızca `Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama´ suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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