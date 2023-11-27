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        Bursa Hayvanat Bahçesi'ne 2 yeni tür; 137 oldu

        AVRUPAHayvanatBahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı arttı. Güney Amerika´ya özgü olan ve mavimsi boz postu için avlanması nedeniyle, nesli tükenme aşamasına gelen 3 çinçilya yavrusu ve 2 kırmızı kuyruklu boa yılanı ile birlikte, Bursa Hayvanat Bahçesi´ndeki tür sayısı 137'ye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:50
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        Bursa Hayvanat Bahçesi'ne 2 yeni tür; 137 oldu
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        AVRUPAHayvanatBahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı arttı. Güney Amerika´ya özgü olan ve mavimsi boz postu için avlanması nedeniyle, nesli tükenme aşamasına gelen 3 çinçilya yavrusu ve 2 kırmızı kuyruklu boa yılanı ile birlikte, Bursa Hayvanat Bahçesi´ndeki tür sayısı 137'ye çıktı.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı arttı. Güney Amerika´ya özgü olan ve geçen haftalarda, Eskişehir´den Bursa´ya getirilen yavru 2 kırmızı kuyruklu boa yılanı ile yavru 3 çinçilya ile birlikte Bursa Hayvanat Bahçesindeki tür sayısı 137'ye çıktı. Hayvanat bahçesinin yeni sakinleri, Güney Amerika Barınağı´nda,  kendileri için özel ayrılan alanda misafir edilirken, bakımları ve beslenmeleri de özel olarak yapılıyor.

        NESLİ TEHLİKEDE

        Çinçilyagiller familyasının bir cinsi olan Güney Amerika kökenli kemirgenlerden çinçilyaların, Güney Amerika tavşanı olarak da bilindiğini söyleyen bakıcı Ergün Kuva, mavi boz postu yüzünden avlanılan çinçilyaların neslinin tükenme aşamasına geldiğine ve günümüzde hala kürk hayvanı olarak kullanıldığına dikkat çekti. Çinçilyaların Bursa Hayvanat Bahçesi´nde üretileceğini ve koruma altında kalacağını belirten Kuva, "Güney Amerika barınağında 9 tür var. Türlerimiz arasında maymunumuz da var, karınca yiyenimiz de var. Burada bulunan türlerimize ek olarak 2 tür daha geldi. Kırmızı kuyruklu boa yılanı ile çinçilyamız geldi. Çinçilya özel ve nesli tükenmekte olan bir hayvan. Buradaki ortamlarını hazırladık, çoğaltmayı hedefliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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