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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:07
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 8, Floyd 30, Ömer Utku Al 2, Michineau 13, Enes Berkay Taşkıran 2, Semih Erden, Brown 12, Mutaf, Metin Türen 2, Hamilton 9

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 16, Bora Satır, Engin Kalkan, Crawford 18, Mert Ali Sert, Levi 8, Henry 17, Mooney 5, Göktuğ Baş 10

        1.Periyot: 9-17

        Devre: 26-29

        3.Periyot: 46-49

        Normal süre: 67-67

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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