Kütahya'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnegöl - Domaniç yolu, Kocayayla mevkisi yoğun kar nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise ağır araç trafiğine kapatılan yolda, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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