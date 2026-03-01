Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Sıfır Atık Vakfı'nın "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ilk durağı Bursa oldu

        Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan, paylaşmayı, kardeşlik ruhunu köy ölçeğinde yaşatmayı, kadın emeğini desteklemeyi, gıda israfına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ilk durağı Bursa oldu.

        Köy kültürünü, yerel üretimi ve bilinçli tüketim anlayışını aynı sofrada buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, vakıf üyeleri, sosyal medya içerik üreticileri, şefler ve sunucular Saitabat Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği yönetimiyle tanışan heyet, iftar için hazırlanan yemeklerin yapımına eşlik etti.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, vakıf olarak Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Ramazan ayında da gıda israfına dikkati çekmek istediklerini belirten Ağırbaş, "Bu bağlamda biz özellikle Anadolu toplumu olarak israfsız bir toplumuz. Köylerimizde israfın olmadığı bir hayat var ve biz buna dikkati çekmek için köy iftarlarımızı yapmaya başladık." dedi.

        Ağırbaş, bu kapsamda köylerde yaşayan vatandaşlarla beraber iftar sofraları kurarak, sıfır atık ve israfı konuşacaklarını vurguladı.

        Bu bağlamda vakfın kurucusu ve onursal başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan bu hareketin Türkiye'nin 81 ilinde, köylerde bile aktif şekilde devam ettiğini dile getiren Ağırbaş, şunları kaydetti:

        "Burada bizim esas dikkati çekmek istediğimiz husus şu; yılda 8 milyondan fazla insanımızı biz açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Dünyada böyle bir gerçek var. Dünyanın bir tarafı yapay zeka, data merkezlerinin ne kadar su kullandığını konuşurken, diğer tarafında ise bir bardak suya muhtaç olan insanların suya erişemediği için hayatını kaybettiği bir gerçek var."

        Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geçen 20 yılda dünyanın çok farklı bölgelerine insani yardımlar yaptığına değinerek, Sıfır Atık Vakfı olarak da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yapacağını aktardı.

        Kendisinin de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görev yaptığını dile getiren Ağırbaş, "Burada biz bütün dünyadaki ülkelerden gıda israfını azaltmalarını isteyeceğiz ve ölçülebilir net sonuçları olan bir kampanyayı başlatacağız. 10 yıllık bir kampanya olacak. Bu bağlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız aynı zamanda COP Başkanımız Murat Kurum ile beraber çalışıyoruz. İnşallah dünya üzerinde biz gıda israfını azaltmayı hedefliyoruz. Şu an mevcut olan gıda israfını yüzde 20 azaltabilirsek dünyadaki açlığı bitirebiliyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Bir birey haftada 5 gramdan fazla mikro plastik yiyor"

        Ağırbaş, dünyada "plastik krizi" olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir birey haftada 5 gramdan fazla mikro plastik yiyor, mikroplastiğe maruz kalıyor. Artık anne karnındaki çocuklarımızın kanlarında bile mikroplastiğe rastlıyoruz. Bizler bu memleketin evlatları, bu memleketin çocuklarının kanlarına mikroplastiğe rastlanmasın diye aslında bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz. Köy köy, kapı kapı geziyoruz ve vatandaşımızın mümkün olduğunca plastik kullanımını azaltmasını istiyoruz. Bunun yerine dönüştürülebilir ürünler ve tekrar kullanılabilir ürünler kullanmasını istiyoruz.

        Şu an Bursa'dayız. Doğayı, suyu, yemekleri, nimetleri görüyorsunuz. Allah'ımıza hamdolsun. Fakat bu güzelliklerin gelecek nesillere de aktarılmasını istiyorsak bugünden bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu yolculukta bütün vatandaşlarımızı biz yanımızda görmek istiyoruz. 86 milyon biz tek bir aileyiz. Tek bir ülkemiz var ve bu ülkenin daha yeşil, daha mavi olması için hep beraber çalışmak zorundayız. Beraber israfı önlemek zorundayız. Birlikte başaracağımıza ben inanıyorum."

        Daha sonra Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'nin "otantik köyevi" olarak dizayn ettiği iki katlı dernek binasında iftar yapıldı.

        İftarın ardından köy kahvesinde gerçekleştirilen sohbet eşliğinde program sona erdi.

        Etkinliğe, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

