Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan fırtına Kocaeli'yi de vurdu! Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan bir otopark su altında kalırken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Günlük yaşamı da olumsuz etkileyen rüzgar sebebiyle yükselen dalgalar sahil kesimlerini adeta deniz suyuyla kapladı.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı. Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki otopark, suyla kaplandı.

Karavan tutkunlarının uğrak noktası da olan sahil kenarındaki otoparktaki araçlar, su altında kaldı. Belediye ekipleri, su basan alanlarla ilgili çalışma başlattı. Binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu Haberi Görüntüle

Fotoğraf: İHA İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle ev, iş yeri ve yolları su bastı. Bina girişleri su ile dolarken, vatandaşlar dışarıya çıkamadı. REKLAM

Fotoğraf: İHA Sabah uyandığında gözlerine inanamadığını belirten vatandaş, "09.00'da uyandım. Bir baktım ki evin içi hemen hemen 20 santim su dolmuş. 1 saat geçtikten sonra 10 santim daha geldi. Şu anda 30 santim içeride su var" dedi. İstanbul Rüzgârlı 13° Ankara Yağmurlu 13° İzmir Parçalı Bulutlu 14° Antalya Yağmurlu 19° Trabzon Kısmen Güneşli 23° Bursa Karla karışık yağmurlu 11° Adana Yağmurlu 19° Diyarbakır Kısmen Güneşli 15° Gaziantep Yağmurlu 12° Ağrı Kısmen Güneşli 8°

"EELEKTRİKLER DE YOK, DİZ BOYU SU VAR" Fotoğraf: İHA Günlük yaşamı da olumsuz etkileyen rüzgar sebebiyle yükselen dalgalar sahil kesimlerini adeta deniz suyuyla kapladı. Gölcük Halıdere'de sahil kenarında bulunan ev ve iş yerlerini de su bastı. İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü Haberi Görüntüle Lokantası su dolan Adnan Gülser, "Daha önce de lokantam 2 defa su doldu. İçerde buzdolabı, derin dondurucularım var, hepsi suyun altında kaldı. İzmit Körfezi taştı, bu sebeple her yer su doldu ama bu olayın tek sebebi rıhtımlardan gelen suyun geri çıkamaması. Çözüm istiyoruz. Zararımı nasıl karşılayacağım? 20 bin TL zararım var. Elektriklerde yok, diz boyu su var" şeklinde konuştu.

"50 SENEDİR BÖYLE AFET GÖRMEDİK" Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) Başkanı Necmi Kocaman, "Halıderede doğduk, burada yaşadık. 50 senedir böyle afet görmedik. Gölcük Arama Kurtarma Derneği olarak bütün ekiplerimizle birlikte 100’e yakın arkadaşımızla bölgedeyiz. Sular şimdi biraz çekildi" ifadelerini kullandı.

"SAHİL BANDININ HEMEN HEMEN TÜM BİNA GİRİŞLERİ, İŞ YERLERİ SU ALTINDA" Konuya ilişkin açıklama yapan Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ise "Dün geceden beri Marmara Bölgesini etkisi altına alan fırtına, Gölcük ilçemizin Halıdere ve Ulaşlı sahillerinde ciddi şekilde vatandaşın hayatını olumsuz etkilemiştir. Sabah saatlerinden beri GESOTİM, ilçe afet koordinasyon merkezi, ilçedeki siyasi parti başkanlarımız STK’lar, muhtarlar, Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle vatandaşımızın yanında, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Hemen hemen bin, bin 500 civarında ekmek dağıtımı, acil ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Şu an için sadece maddi kayıp var. Bir an önce fırtına dinerse hayat normale döner. Kaç vatandaşımızın, binanın zarar gördüğüne dair henüz resmi bir kayıt yok ama sahil bandının hemen hemen bütün bina girişleri, iş yerleri su altında. Yarım metreden fazla su var. Suyun tahliyesi sağlanmaktadır. Fırtına dindikten sonra hasar tespiti yapılacaktır" diye konuştu. Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı Haberi Görüntüle